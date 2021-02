France : Club Marmara ouvre une nouvelle adresse à Hyères dans le Var

TUI France renforce son offre de voyages en France.



Le voyagiste ouvrira le 10 avril prochain pour la saison printemps-été le Club Marmara Hyères, dans le Var.



Ce tout nouveau club vient ainsi compléter la collection Club Marmara pour l’été 2021 et sa production « made in France » déjà présente dans l’Hexagone avec des clubs de vacances en Corse et dans les Alpes françaises.



Le club est situé sur la baie de l’Almanarre et la presqu’île de Giens. Le club dispose de piscines intérieure et extérieure. Pour ceux qui aiment les sensations, l'Almanarre est l’endroit idéal pour pratiquer le kitesurf, la planche à voile, et la plongée sous-marine.