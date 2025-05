France, Estonie, Allemagne : Ibis poursuit son expansion en Europe

À l'échelle européenne, la dynamique se poursuit également avec des projets dans. Parmi eux, l’ouverture récente demarque l’arrivée de la marque en Estonie. L’établissement, situé près de la vieille ville de la capitale, est né de la rénovation complète de l’ancien hôtel L’Ermitage. Il comprend, une salle de conférences et un restaurant proposant une cuisine locale.Parmi les ouvertures prévues ou déjà réalisées dans les prochains mois, plusieurs établissements viennent renforcer la présence de la marque ibis à traversEn, l’ibis Styles Madrid Airport Valdebebas devient le ]bplus grand hôtel de la famille ibis dans la péninsule ibérique avec 260 chambres, tandis que l’ibis budget Madrid Albasanz proposera 99 chambres à proximité du centre-ville et de l’aéroport.En, deux hôtels jumeaux, ibis et ibis budget, ont été implantés près de l’ aéroport de Berlin Brandenburg, et l’ibis Styles Neckarsulm offre un concept mêlant sport automobile et patrimoine viticole local.Au, l’ibis Styles York Centre met à l’honneur l’histoire brassicole de son bâtiment. En, deux nouveaux établissements ont vu le jour : l’ibis budget Arlon Porte du Luxembourg, situé dans les Ardennes, et l’ibis Styles Hasselt, dont la thématique s’inspire des expéditions polaires belges.À l’est de l’Europe, l’ibis Styles Debrecen Airport ouvrira prochainement ses portes en, près du deuxième aéroport du pays, tandis qu’en, l’ibis Styles Katowice Airport doit accueillir ses premiers clients dans les prochaines semaines.