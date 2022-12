Fraudes AgentConnect : Air France suspend l'accès à son moteur de vente

"Air France tient à apporter des précisions concernant l’émission de billets frauduleux réalisée via le moteur de vente disponible sur son portail AgentConnect permettant d’accéder au contenu NDC.



Tout d’abord, il convient d’indiquer que ces fraudes ne sont en aucun cas liées au contenu ou processus NDC proprement dits. D’ailleurs à date, plus de 98% des ventes NDC faites sur Air France se font au travers des interfaces proposées par les agrégateurs ou au travers de connexion en direct avec certains acteurs du marché. Concernant ces émissions NDC, aucune fraude n’a été à déplorer constatée depuis 2018.



En revanche, sur le volume de ventes NDC faites via le portail AgentConnect, Air France déplore en effet quelques cas d’émissions frauduleuses au travers de différentes méthodes dont un phishing par mail sur lequel nous avons alerté l’ensemble des agences de voyage le mercredi 7 Décembre, et différentes autres méthodes de spoliation des codes d’accès.