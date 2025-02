Futuroscopie - Croisières musicales : « Alors on danse ! » [ABO]

Si les jeunes en groupes ou en couples sont nombreux, les familles de trentenaires et quadragénaires le sont également.



Seules ou accompagnées de familles « amies », elles sont aussi accompagnées d’une troisième génération, celle des grands-parents qui, non seulement profitent du voyage, mais profitent en même temps de leurs petits-enfants.



Lesquels sont tellement bienvenus sur les croisières Costa que, jusqu’à 18 ans, ils profitent de gratuités. Un autre atout inestimable à l’heure où le budget vacances de la majorité des Européens n’est pas au meilleur de sa forme.



Un avantage d’autant plus appréciable qu’en cas de saturation familiale, mini club et clubs ados peuvent prendre soin des plus jeunes de 8 heures à minuit, repas et goûters compris, le tout gratuitement !



Quant aux plus âgés que l’on reconnaît à leur look et surtout à leur maladresse en matière de technologie, ils sont parfois isolés dans un couple mais aussi et surtout dans des groupes d’amis amateurs d’une formule qui, selon eux, est irremplaçable : des escales variées, une vie à bord animée, des cabines confortables, un excellent centre de wellness, des prix abordables et surtout des pistes de danse où on les reconnait à leur habileté à danser en couple le rock ou le tango.



« D’ailleurs, nous on fait des croisières pour danser » m’a confié un couple de boomers fidèles aux croisières thématiques.