D’un restaurant à l’autre, d’un pont à l’autre, la source d’étonnement provient de la diversité des atmosphères qui se succèdent et changent totalement grâce à un choix de matériaux, un éclairage, un mobilier, des accessoires, totalement différents les uns des autres, mais tous fidèles aux talents de nos voisins.Il faut dire qu’ont été mises à contribution pour réussir cette performance.Pour les canapés et les chaises, lesquelles sont toutes différentes les unes des autres, c’est l’entreprise Molteni&C qui a pris les commandes tandis que Roda signe les fournitures pour le mobilier d'extérieur et d'intérieur.Autres grandes signatures : Flos pour l’éclairage décoratif, Dedar et Rubelli pour les tissus, tapisseries tandis que des entreprises telles que Kartell, Poltrona Frau et Alessi ont déployé leurs talents pour créer une atmosphère particulièrement élégante et particulièrement contemporaine composée de tons chaleureux (jaune, bleu, vert) comme en proposent les paysages toscans que le paquebot souhaite évoquer.Le tout étant conçu et coordonné par le célébrissime, auquel on doit d’ores et déjà le Smeralda (autre navire de Costa) et la décoration de grandes chaînes hôtelières comme Four Seasons, Westin ou Mandarin Oriental.D’ailleurs, un petit musée expose les pièces maîtresses du mobilier et accessoires du navire, qui s’offrent aussi à la vente.Pour ce qui est des cabines, rien à redire non plus.Excellente alliée du design,dans quelques-uns des 21 restaurants du navire dont les plus grands peuvent accueillir 900 personnes, sans que l’atmosphère s’en ressente et pénalise les convives.Car là comme sur les ponts et dans les cabines, l’excellence de l’isolation permet de conjurer les nuisances sonores. C’est un autre bon point.