* Il est minuit dans le siècle. Victor Serge. 1936

… Pour en revenir au marasme que provoque cette nouvelle donne géopolitique, il est d’autant plus mal vécu quesont choisies par plusieurs millions de nos concitoyens et d’Occidentaux qui avaient tendance à considérer ces destinations comme des « pays amis » dans lesquels les risques leur seraient épargnés.Or, depuis le 11 septembre et le basculement du monde dans une nouvelle phase de son histoire, le terrorisme fait partie des impondérables liés au voyage.mais aussi dans certaines régions d’Afrique de plus en plus exposées à des attaques à plus ou moins grande échelle dont les touristes font en général les frais.Quant aux pays européens où, malheureusement, les attentats ne se comptent plus sur un seul doigt de la main, mais bien au-delà, ils ne sont guère plus rassurants.(où depuis 2012, les attentats terroristes ont causé la mort de 272 personnes et fait près de 1200 blessés) font partie de cette liste noire.Signés par des mouvances diverses mais toutes animées par la même idéologie, ces actes terroristes qui obéissent à des modes opératoires différents, sont également le quotidien du Pakistan et de l’Afghanistan tandis que l’Inde connaît des attaques religieuses entre nationalistes hindous et musulmans etc.Sans compter les tueries massives qui toutes les semaines secouent l’actualité nord-américaine. Même les Émirats arabes unis pourraient être frappés à l’avenir, comme l’indique un journal britannique !Comment en est-on arrivés là ? Pas à pas, en regardant ailleurs, en imaginant que le modèle occidental était le seul à pouvoir sauver l’humanité. Or, l’humanité s’est bel et bien embarquée dans une tempête et a embarqué le secteur touristique avec elle. Il faut l’accepter.