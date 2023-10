Israël - Palestine : vers une nouvelle crise majeure pour le tourisme ? 🔑

Le conflit majeur entre Israéliens et Palestiniens provoque d’importants dégâts collatéraux dans le tourisme.Outre l’arrêt total du tourisme en Israël alors que, selon les professionnels, le conflit impacte d’ores et déjà ses voisins, comme l’Egypte et la Jordanie.Mais en réalité c’est l’ensemble de la région qui pourrait pâtir à terme de cette situation.Les réservations pour la Jordanie et l’Egypte étaient au plus haut depuis plusieurs mois.]bMais au lendemain de l’attaque du Hamas, b les agences ont été débordées par les demandes d’annulation.



Mais comment [annuler un voyage alors que la destination n’est pas déconseillée ? Alors que les professionnels ont déjà réglé en partie ou en totalité réceptifs et transporteurs ? Alors que les séjours s’y déroulent tout à fait normalement.