Futuroscopie - Vocabulaire touristique : l’inflation des poncifs 🔑

Prenons tout d’abord, le vocabulaire associé au tourisme durable. Composé de termes toujours flous dans l’esprit du commun des voyageurs, il ne fait toujours pas la différence entre « responsable », « solidaire », « équitable », « éco tourisme » . De quoi rendre encore plus confus un concept pourtant vital pour le tourisme international.



L’après Covid a également mis sur le devant de la scène des termes dérivant de la « sécurité sanitaire » comme distanciation, gestes barrières et autres expressions tel le « sans contact » .



En perte de vitesse, à l’unisson avec la régression de la pandémie, ces termes sont surtout supplantés aujourd’hui par ceux liés au « changement climatique » que l’on qualifie également de « dérèglement climatique » en y ajoutant des précisions de plus en plus compréhensibles mais alarmantes : la crise hydrique, la sécheresse, les pénuries, l’élévation du niveau de la mer, la fonte des glaciers et autres « joyeusetés » du même style contribuant à créer une ambiance particulièrement anxiogène d’autant que l’on apprend régulièrement que le monde n’est pas dans les clous en matière d’émissions de CO2 et que sa biodiversité est de plus en plus menacée.



Si l’on rajoute au panorama mondial les conflits dégénérant en guerres ouvertes sous un ciel criblé de termes dont on maitrise rarement les particularités : missiles, missiles balistiques, rockets, drones, prolifération nucléaire, axe du mal, bombes A ou bombes H… il va de soi que la principale contribution du vocabulaire touristique devrait consister à apaiser et rassurer les candidats au voyage.



Mais, ce n’est pas toujours le cas.