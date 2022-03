GNV lance un concours pour les agences de voyages

La compagnie de navigation italienne GNV, qui assure des liaisons avec la Sardaigne, la Sicile, l’Espagne, la Tunisie, le Maroc et l’Albanie, renouvelle le concours "Cap Gagnant" destiné aux agences de voyage.



Ce concours est un programme de fidélisation exclusivement destiné aux professionnels des agences de voyages françaises, belges, tunisiennes et marocaines.



"GNV Cap Gagnant" permet aux agents de voyages de participer à un jeu, de gagner des lots, mais aussi de mieux connaître la compagnie de navigation italienne et de découvrir plus en détail toutes les nouveautés et les services offerts par GNV.