Garantie financière tourisme : y a-t-il quelqu'un pour r(é)assurer le secteur ? 🔑

L'APST va très bien

face aux charlots de ce métier

Du côté de l'APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), le plus important fonds de garantie tourisme français avec environ la moitié des opérateurs du secteur, on tente également de (se) rassurer.» annonçait il y a un peu moins de deux semaines Mumtaz Teker, son nouveau président, lors des vœux 2023 de l'association à Paris.Pourtant, avec. Les locaux de l'avenue Carnot ont été vendus, le sinistre Thomas Cook tout juste soldé et deux sinistres moyens viennent impacter le début de mandat de la nouvelle présidence :et désormais le Groupe Yam's (Evasion Spirit),Difficile donc de croire que « tout va bien » au sein de l'APST, mais on pourra soulignerqui fait preuve de fermeté «», comme il l'a lui-même déclaré.Car c'est bien le conseil d'administration de l'APST qui a décidé de prendre les devants et de radier les entreprises gérées par Serge Raynal.Depuis le 18 janvier, on notera également Evasion et Découverte, le tour-opérateur dirigé par Nicolas d'Hyèvres, encore en activité.Alors, exit la « République des copains » et ses petits arrangements ? Mais par quoi la remplacera-t-on ? Peut-on envisager un gouvernement à deux têtes : Mumtaz Teker et les producteurs du SETO d'un côté, Laurent Abitbol et les distributeurs de l'autre ?Une chose est sûre :. Mumtaz Teker ne s'en cache pas :Même, pour beaucoup des ex-présidents de l'APST, ont été remerciés.nommés par l'ancienne présidente Alix Philipon en juin dernier, n'ont pas été divulgués et encore moins ceux du...