Gîtes de France vs Airbnb : "L’accueil, c’est notre ADN !"

Si ce renouvellement est nécessaire, c’est aussi pour se démarquer des plateformes, avec en ligne de mire Airbnb, devenu presque un automatisme pour toute une génération qu’il s’agit de récupérer.



Selon Serge Mezin, « l’accueil c’est notre ADN et si on perd ça, on perd tout » . Et de citer la chaleur humaine, la convivialité et l’échange. Face à ce qu’il appelle « un moule sans âme » , le directeur de la région Haut-Rhin cite… le petit-déjeuner.



Les moments d’échange, le petit-déjeuner, la confiture de framboises qu’on aura même peut-être cueillies la veille, cuisinées, et mises en pot avec les propriétaires. La dégustation a tout de suite un autre goût.



Dans un communiqué du 25 novembre 2019, Gîte de France enfonce le clou : « nous avons mis en place un modèle durable exemplaire en préservant l’habitant, l’environnement, les traditions et cultures locales. [ Nos propriétaires sont ] à leur niveau les ambassadeurs des régions dans lesquelles ils vivent »)i



Dont acte. Nous nous sommes penchés sur la question sous un angle éco-responsable : qui innove, qui se renouvelle et qui invente quoi, pour faire vivre au client un moment d’échange unique qui l’éloignera des plateformes ?