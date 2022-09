Google supprime la réservation de voyages en direct !

À l’origine, nous avons proposé cette fonctionnalité pour donner aux gens un moyen plus simple d’acheter leurs billets et pour aider nos compagnies aériennes partenaires et les OTA à recevoir plus de réservations,

depuis l'interface utilisateur de Google et l'environnement de recherche,

Coup de tonnerre, dans l'écosystème du voyage.D'après nos confrères de Skift, Aux USA, cette fonctionnalité sera désactivée, après le 31 mars 2023.Apparu en 2019 dans l'univers du voyage en Europe, "Book on Google" s'était attaqué à l'hôtellerie." estime Google." donc sans avoir à être redirigé vers le site du prestataire.Outre le fait de ne pas sortir de l'univers du moteur de recherche, le voyageur pouvait directement avec son compte Google remplir les différents champs ou encore divulguer les informations de paiements."Book on Google" apportait alors une facilité d'usage, permettant de gagner du temps et aussi de centraliser toutes les informations d'un futur voyage au même endroit.