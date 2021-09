Grecotel : challenge de ventes jusqu'au 15 novembre 2021 Les vingt meilleurs vendeurs récompensés

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Depuis le 26 juillet et jusqu'au 15 novembre 2021, les professionnels du tourisme sont invités à participer au challenge de ventes proposé par Grecotel. Les vingt meilleurs vendeurs pourront gagner des séjours dans un établissement Grecotel ou encore un chèque-cadeau.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 2 Septembre 2021

15 novembre 2021, Grecotel Hotels and Resorts propose aux professionnels du tourisme français et luxembourgeois de participer à son challenge de ventes annuel.



A la clé, vingt cadeaux pour récompenser les meilleurs vendeurs :



• 1e place : un séjour de 7 nuits pour 2 personnes dans un Grecotel « Boutique Resort »



• 2e place : un séjour de 7 nuits pour 2 personnes dans un Grecotel « Beach Luxury Resort »



• 3e place : un séjour de 7 nuits dans un Grecotel « Lux Me Resort »



• 4e place : un séjour de 4 nuits pour 2 personnes dans un Grecotel « City » (Athènes)



• 5e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 1500 €



• 6e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 750 €



• 7e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 350 €



• 8e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 250 €



• 9e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 150 €



• De la 10e place à la 19e place : un Famtrip original et rempli de surprises.



• 20e place : un panier garni de cosmétiques et de produits issus de l’agriculture grecque.



La comptabilisation des résultats au 15 novembre 2021 est basée sur le nombre de dossiers confirmés entre le 26 juillet 2021 et le 15 novembre 2021, peu importe le canal de réservation (via un TO, un DMC ou une plateforme de réservation B2B).



Les gagnants seront avertis personnellement début décembre 2021 via l’adresse e-mail communiquée dans le formulaire d’inscription. Jusqu'aupropose aux professionnels du tourisme français et luxembourgeois deA la clé,pour récompenser les meilleurs vendeurs :• 1e place : un séjour de 7 nuits pour 2 personnes dans un Grecotel « Boutique Resort »• 2e place : un séjour de 7 nuits pour 2 personnes dans un Grecotel « Beach Luxury Resort »• 3e place : un séjour de 7 nuits dans un Grecotel « Lux Me Resort »• 4e place : un séjour de 4 nuits pour 2 personnes dans un Grecotel « City » (Athènes)• 5e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 1500 €• 6e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 750 €• 7e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 350 €• 8e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 250 €• 9e place : un chèque (Edenred / Kadeos) d’une valeur de 150 €• De la 10e place à la 19e place : un Famtrip original et rempli de surprises.• 20e place : un panier garni de cosmétiques et de produits issus de l’agriculture grecque.La comptabilisation des résultats au 15 novembre 2021 est basée sur le nombre de dossiers confirmés entre le 26 juillet 2021 et le 15 novembre 2021, peu importe le canal de réservation (via un TO, un DMC ou une plateforme de réservation B2B).Les gagnants seront avertis personnellement début décembre 2021 via l’adresse e-mail communiquée dans le formulaire d’inscription.



Lu 85 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > MisterflyPro lance un challenge de ventes avec Grecotel Ferry : GNV fait gagner un scooter Vespa Sprint aux agents de voyages