Grèves, inflation... quel impact sur les vacances de printemps en France ? 🔑

"Le commerce connait une baisse en mars 2023 par rapport à 2022, (selon l'Alliance du Commerce, ndlr) elle est de 19% en moyenne en France sur la journée du 23 mars dont -20% à Paris, -31% à Paris ou encore -29% à Toulouse.



A cela vous ajoutez les dégradations, les commerçants, restaurateurs et cafetiers sont tenaillés entre le désespoir et l'exaspération,"

« Certains d’entre nous constatent même une hausse du panier. La clientèle a envie de se faire plaisir. Par contre, depuis le début du mouvement, nous gérons des annulations de la clientèle étrangère, en particulier américaine du fait des images qui circulent.



L’Italie récupère les clients. Les arrivées des long-courriers ne sont pas problématiques, en revanche, il est difficile de les faire voyager à l’intérieur du pays en train ou vols domestiques. Nos programmes sont impactés »

« Nous gérons des reports et des annulations, des modifications de programmes. Nous perdons un temps fou, non payé, alors que nous avons tous commencé à rembourser nos

La reprise redonnait le moral et de bonnes perspectives. Ce sont encore les acteurs du tourisme qui trinquent »

« environ 30% d’annulations. Les gens ne veulent pas venir dans ce contexte

Ça rappelle, les gilets jaunes et la pandémie de

On se demande si on arrivera à redémarrer dans des conditions normales. Nous avons l’obligation de travailler et de rembourser. Ce n’est pas simple. »

« Les opérateurs parisiens ont connu une baisse des réservations et des annulations. Ce n’est pas le cas en région, notamment en Champagne, à Marseille et la Loire où les carnets de commandes de certains sites sont à x2 »

« Ce n’est pas significatif. Les usagers sont prévenus 48h à l’avance et ont la possibilité de reprogrammer leur billet ou d’aménager leur programme. Les cas d’annulation deviennent marginaux »

Pour autant la prudence est de mise. L’inflation et les mouvements sociaux perturbent l’activité du secteur.résumait Olivia Grégoire la ministre déléguée chargée entre autres du Tourisme, fin mars.Si l’inflation a peu d'incidence sur les opérateurs de France DMC Alliance, les journées de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, débutées le 19 janvier 2023, sont, elles, plus impactantes., constate la présidente de l’association de réceptifs français., regrette-t-elle., avec, affirme Patricia Linot., expose le président de GREAT.Quid des annulations de trains et de vols ?, affirme Pierre-Jean Romatet.