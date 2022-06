Hertz recrute 80 personnes en France

Hertz recherche ses futurs collaborateurs aux compétences et aux profils variés pour rejoindre ses équipes et agences situées en centre-ville, dans des gares ou des aéroports.



Parmi les différents postes ouverts se distinguent :

- Des mécaniciens automobiles H/F

- Des préparateurs de véhicules H/F

- Des chargés de clientèle H/F

- Des superviseurs H/F

- Des responsables d’agence H/F



Ces offres d’emplois, en contrat CDI à temps plein ou temps partiel si souhaité, sont à pourvoir dès que possible et sont à retrouver sur le site, indique un communiqué du spécialiste de la location de voiture.