Hospitality management : Guest France devient partenaire de l'Ecole hôtelière de Lausanne

L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) va déployer une offre complète de formations professionnelles en France, avec la signature d'un partenariat avec Guest France.



Des formations autour de la relation client, l'excellence de service, le management de l’hospitalité, la gestion de crise, etc.seront ouvertes le 24 juin 2020 aux entreprises françaises.



" Le savoir-faire, le savoir-être et les compétences requises dépassent largement le cadre classique de l’hôtellerie et du tourisme, pouvant s’adresser à toutes les filières telles que banque - assurance - conseil, santé et bien-être, commerce et distribution, luxe, transports, divertissements, ainsi que pour tous les territoires.



L’enjeu est d’accompagner les entreprises dans une dynamique de l’excellence de l’accueil et de la culture de service afin de leur permettre d’affirmer leur empreinte et d’engager leurs clients et collaborateurs dans une promesse de marque ", indique Guest France dans un communiqué.