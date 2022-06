Hôtellerie/restauration : XTRAS, une nouvelle appli qui relie les employeurs aux employés

L'application est disponible depuis début juin et entièrement gratuite

Alors que le secteur des cafés, hôtels et restaurants s’est pris la pandémie de plein fouet, la nouvelle application XTRAS se donne pour objectif de permettre aux employés et employeurs de renouer des liens. D'ores et déjà téléchargeable via le Play Store ou l'Apple Store, XTRAS présente des avantages pour les deux parties.

Rédigé par Tom Villeneuve le Mardi 14 Juin 2022

