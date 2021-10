IFTM : c'est parti pour la conférence emploi et formation de TourMaG ! Connectez-vous en direct !

Il n'est pas trop tard pour assister à la conférence dédiée à l'emploi et à la formation dans le tourisme organisée par TourMaG.Com et Welcome To The Travel, ce mercredi 6 octobre sur l'IFTM Top Resa. Pour cela, il vous suffit de vous connecter en direct sur le live.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 6 Octobre 2021

TourMaG.com et Welcome To The Travel organisent en ce moment même à l'IFTM Top Resa, un webinaire "Emploi et Formation", jusqu'à 17h30 (Salle ARENA).



Les participants peuvent y assister en présentiel mais aussi en ligne,



Ce rendez-vous réunit des représentants des écoles de tourisme, des cabinets de recrutement, et des entreprises du tourisme pour partager leur vision du secteur RH.



Les différentes parties prenantes y analysent les besoins en compétences du marché et mettent en lumière les bonnes pratiques RH pour tenter de réenchanter le secteur du tourisme et séduire les candidats.



