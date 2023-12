ILTM : les Européens en avant toute vers le luxe 🔑

l’art de l’hospitalité est au cœur de l’excellence

l’art de l’expérience

« Core, Rome Expérience »

Pour être la capitale de l’Italie et la « ville éternelle », Rome n’en est pas, tant s’en faut, au niveau de la Toscane question tourisme de luxe.Ce n’est pas qu’elle ne suscite pas d’intérêt de la clientèle internationale haut de gamme, bien au contraire :(tout comme Florence) .Ce n’est pas non plus qu’elle manque de monuments et d’attractions, une vie entière ne suffirait pas pour les découvrir tous.Ce n’est pas, enfin, faute de beaux hôtels. Elle en abrite quelques-uns de sublimes et a encore connu ces derniers mois plusieurs ouvertures prestigieuses, d’abord celle d’un Six Senses l’hiver dernier, puis à la fin du printemps celle d’qui avait l’allure d’un retour aux sources pour ce groupe désormais fort de neuf adresses hôtelières.Malgré tout, cela a porté à quelque 70 seulement le nombre de cinq étoiles de Rome. Bien pis, à l’heure où les expériences exclusives sont devenues l’incontournable mantra du tourisme de luxe, le compte n’y est pas non plus sur ce registre-là .Le Centre des Congrès de la capitale italienne et de sa région, le Latium, a donc décidé de mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard.Désormais convaincu que «Â » et se conjugue avec «Â », il a décidé de frapper un grand coup pour améliorer son offre susceptible de séduire une clientèle haut de gamme exigeante. Il a donc lancéqu’il est venu présenter, petit film enjôleur à l'appui, à Cannes, en marge de l’ILTM, lors d’un cocktail au Majestic Barrière.Dans le cadre de cette opération, le Centre des Congrès de Rome a chargé l’agence d’événementiel NEBE deCes expériences seront présentées, du 27 au 30 novembre 2024, aux « buyers » (agences de voyages, etc.) lors d’un grand show organisé à Rome. Ce sera la première édition, ce qui laisse supposer qu’il y en aura une suite.En tous cas, avis aux amateurs ! Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur le site www.coreroma.com