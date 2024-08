IN TOURS PORTUGAL à l'IFTM - Top Resa – Paris !

Étant l'un des événements les plus importants de l'industrie du voyage et du tourisme, l'IFTM - Top Resa est une plateforme cruciale pour renouer avec nos précieux clients et établir de nouvelles relations d'affaires.



Notre présence à cet événement ne consiste pas seulement à présenter nos offres uniques, mais aussi à comprendre les besoins évolutifs de nos partenaires et clients.



En participant à l'IFTM - Top Resa, IN TOURS PORTUGAL vise à renforcer les partenariats existants tout en identifiant de nouvelles opportunités de croissance. L'environnement dynamique de cet événement est parfait pour échanger des idées, découvrir les dernières tendances du secteur et positionner notre marque à l'avant-garde du marché touristique.