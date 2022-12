J’ai testé pour vous le Rocky Pop, un nouveau concept hôtelier à Grenoble 🔑

D’ailleurs passé le sas d’entrée, il est plus facile de trouver le bar et la grande salle de restaurant, que la réception de l’hôtel, plus discrète.



Pour y arriver, le couloir débouche d’abord sur un étonnant pupitre à l’américaine marqué du « Seal of the President of the Rocky Pop », un appel au post Instagram.



A la réception, pas vraiment de comptoir mais un ilot central où les plus « geek » feront leur check-in tout seul avant de regarder la boutique qui tapisse tout un mur de la pièce. Les adeptes du check-in à l’ancienne n’auront qu’à s’adresser au réceptionniste de service.