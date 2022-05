L’Aéroport de Bordeaux installe 5 sas PARAFE

Pour fluidifier le parcours des passagers lors de leurs voyages, l’Aéroport de Bordeaux a décidé d’investir dans des bornes de contrôles de passeport biométrique via une technologie de reconnaissance faciale, appelées PARAFE – Passage Rapide Automatisé aux Frontières Extérieures.



Pour l’Aéroport de Bordeaux, l’enjeu est de réduire les temps d’attente aux contrôles pour les passagers, "sans aucun compromis sur la sûreté". Cing sas sont installés aux départs des vols du Hall A et autant aux arrivées.



Ces sas biométriques PARAFE sont mis en service pour le contrôle des voyageurs éligibles sur les vols internationaux et les vols Schengen contrôlés. "Ils permettent d’augmenter significativement le débit de contrôle (1 agent de Police aux Frontières contrôlant 5 passagers contre 1 seul auparavant) et de réduire par voie de conséquence, les temps d’attente."



Ce dispositif complète 4 nouvelles aubettes de contrôle classique qui assureront notamment le contrôle des passagers non éligibles aux nouveaux sas.