L'EFHT à l'IFTM 2024 : Formation, recrutement et innovation au rendez-vous

Le salon IFTM (International French Travel Market) fait son retour à Paris, Porte de Versailles, du 17 au 19 septembre 2024. Ce rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme réunira une fois de plus les acteurs clés de l'industrie, offrant une plateforme exceptionnelle pour les échanges, les découvertes et les opportunités d'affaires.



Cette année, l’EFHT marque sa présence avec un stand (V091) au cœur du village Attractivités, un espace dédié à la rencontre entre les organismes de formation (OF) et les entreprises spécialisées dans le recrutement. Ce village est conçu pour faciliter les échanges et la collaboration entre les différentes parties prenantes du secteur, en mettant l'accent sur l'attractivité des métiers du tourisme.



Outre sa présence en tant qu'exposant, l'EFHT s'impliquera activement dans les débats d'actualité du secteur. En effet, l'école participera à deux tables rondes réservées aux professionnels, offrant ainsi une tribune pour discuter des enjeux actuels du recrutement et de la gestion des talents. Voici le programme de ces interventions :