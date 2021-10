L’EFHT au salon IFTM-Top Resa 2021

L’école Française d’Hôtesses et de Tourisme (EFHT) qui forme de futurs professionnels du tourisme du BAC au BAC +5 depuis près de 45 ans aura le plaisir et l’honneur de participer pour la première fois au salon IFTM – Top Resa 2021.

Pour la première fois, l’EFHT va participer au salon IFTM Top Resa, le salon des professionnels du tourisme, du 5 octobre au 8 octobre 2021.



Partenaire de l’association « Respire, le tourisme de demain », l’école parisienne aura le plaisir de partager le stand de l’association entant qu’école respérienne.



L’EFHT, un membre actif du secteur touristique Cette présence au salon renforce la volonté de l’EFHT à être un acteur du Tourisme à part entière. Au-delà de son rôle de formation, l’école tend à participer à des débats et à construire avec les entreprises du secteur touristique les emplois du tourisme de demain !



Depuis la crise sanitaire, chacun des acteurs du tourisme essaye d’avancer dans une nébuleuse qui devrait s’éclaircir pour de bon d’ici l’horizon 2024. Le salon IFTM Top Resa est le lieu privilégié afin de recréer un élan collectif, de prendre conscience des volontés de chacun afin que les professionnels du tourisme, les centres de formations et les étudiants puissent avancer dans la même direction.



Outre le stand partagé avec l’association Respire, l’école supérieure de tourisme participera à deux conférences professionnelles et aura l’honneur de voir ses étudiants participer à l’Hackathon !



Le Tourisme de Demain, c’est vous, c’est nous.



Le programme de l’EFHT au salon IFTM Top Resa ● Présence sur le stand de Respire, le tourisme de Demain

● Conférence « Emploi et Formation » le 6 octobre de 15h45 à 17h30.

● Conférence « le café des écoles respiriennes » le 8 octobre de 13h30 à 14h30.



Pour plus d’informations Samia MANCEUR-HANNAT et Tamar BALIAN

Chargées de Relations Entreprises



Mail : contact@efht.fr



Tél. : 01 45 26 26 25



Rendez-vous sur notre site de l’EFHT pour plus d’informations. etChargées de Relations Entreprises: 01 45 26 26 25

