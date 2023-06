L’EFHT et « son » Happy Culture

L'EFHT (École Française d'Hôtellerie et de Tourisme) et HappyCulture, une famille d'hôtels engagés dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), sont heureux d'annoncer le lancement d'un partenariat prometteur dès la rentrée 2023 !Dans le cadre de ce partenariat, HappyCulture accueillerade l'EFHT qui suivront la formation Bachelor Tourisme (Chargé de développement d'activités touristiques), un titre de niveau 6 inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Cette formation complète permet aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour développer des activités touristiques de manière responsable et durable.Les alternants sélectionnés auront ainsi l'opportunité de mettre en pratique leurs connaissances théoriques au sein du service « réception » des hôtels HappyCulture . Ils seront encadrés par une équipe expérimentée et auront la possibilité de contribuer activement aux initiatives RSE mises en place par le groupe. Ce partenariat offre une occasion unique aux étudiants de se familiariser avec les enjeux concrets du développement durable dans le secteur de l'hôtellerie.HappyCulture, en tant que partenaire engagé, fournira un environnement d'apprentissage propice à l'épanouissement des alternants. Ils bénéficieront d'un encadrement de qualité et de la possibilité d'apporter leur contribution à la qualité de l’expérience client et à des projets concrets visant à réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise. Les alternants pourront ainsi développer des compétences précieuses et se préparer efficacement à une carrière dans le secteur du tourisme durable.En travaillant main dans la main, l'EFHT et HappyCulture offrent aux alternants une expérience pratique et enrichissante au sein d'une entreprise engagée. Ce partenariat promet de favoriser l'émergence de solutions innovantes et durables pour l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme, tout en formant des professionnels compétents et soucieux de l'impact carbone de leurs activités.