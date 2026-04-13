L’art de voir grand : la Colombie selon Fernando Botero par Colombia Memories

Un voyage artistique autour de Botero commence naturellement à Medellín, sa ville natale. Autrefois marquée par une histoire complexe, Medellín est aujourd’hui une métropole innovante et dynamique, où l’art joue un rôle essentiel dans la transformation urbaine.



Le lieu incontournable est sans aucun doute la Plaza Botero. Située en plein centre-ville, cette place à ciel ouvert abrite 23 sculptures monumentales offertes par l’artiste lui-même. Parmi elles, des œuvres emblématiques comme « El Gato », « La Mujer Reclinada » ou « El Caballo ». Ces sculptures, accessibles gratuitement, permettent aux visiteurs de s’approcher de l’art, de le toucher et de l’intégrer à leur expérience quotidienne.



Juste à côté se trouve le Musée d’Antioquia, un autre lieu clé pour comprendre l’univers de l’artiste. Ce musée abrite l’une des plus importantes collections de Botero au monde, comprenant peintures, dessins et sculptures. On y découvre différentes périodes de sa carrière, ainsi que des œuvres d’autres artistes internationaux.



La visite du musée permet de mieux saisir la profondeur de son travail, ses influences et son évolution artistique. Pour les amateurs d’art comme pour les curieux, c’est une étape essentielle.