L’énergie à revendre du Gouvernement suffira-t-elle ? 🔑

Les chiffres donnent le vertige : l’Etat a déjà déboursé à date 24 milliards d’euros depuis l’automne 2021 pour éviter aux Français le choc de la hausse énergétique.



Une hausse qui touche l’électricité qu’il maintient artificiellement à +4%, comme celle du gel du gaz mais aussi du coût du carburant.



Et ce n’est pas fini : la crise politique à l’origine de cette fracture n’est pas terminée, loin s’en faut.



Le conflit en Ukraine et les sanctions européennes exacerbent la volonté de revanche de Vladimir Poutine.



L'Europe, le maître du Kremlin la veut toute nue, lui-aussi. Son unique objectif est de faire payer et plier les pays qui lui ont, un peu naïvement, confié leur autonomie et leur dépendance énergétique.



La course à l’échalote que l’on constate un peu partout pour subvenir à nos besoins énergétiques alors que l’automne et l’hiver sont à nos portes, inquiète et interroge.



La nervosité qui s’empare du Gouvernement et la pertinence de sa communication pose aussi question. De même que le fait que sur les 56 réacteurs nucléaires de l’Hexagone seuls 24 sont opérationnels.



A quoi bon se rengorger sur les choix pertinents de notre politique énergétique et sur cette électricité “bon marché” si, au moment où on en a le plus besoin, nos centrales corrodées se débinent ?