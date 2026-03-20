La CAT s’associe à la Fondation « Je pars, tu pars, il part »

Ce partenariat s’inscrit dans un contexte oùne partent toujours pas en vacances.Créée en, la Fondationagit pour permettre à des enfants et des familles en difficulté de, en mobilisant des acteurs du tourisme et du secteur associatif.Au cours des dix dernières années, plus deont pu partir grâce aux dispositifs mis en place.De son côté, la CAT, qui regroupe uneprofessionnelles représentantet, a inscrit l’accès aux vacances parmi ses priorités, notamment dans le cadre de ses prises de position auprès des institutions.