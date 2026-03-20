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La CAT s’associe à la Fondation « Je pars, tu pars, il part »

Un partenariat pour renforcer les actions en faveur des publics éloignés du tourisme


La Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT) annonce un partenariat avec la Fondation « Je pars, tu pars, il part » afin de renforcer les actions en faveur de l’accès aux vacances. Cette initiative intervient alors que 40 % des Français ne partent toujours pas en vacances.


Rédigé par le Vendredi 20 Mars 2026 à 17:42

40 % des Français ne partent toujours pas en vacances. - DepositPhotos.com/lightsource
40 % des Français ne partent toujours pas en vacances. - DepositPhotos.com/lightsource
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La CAT s’engage aux côtés de la Fondation« Je pars, tu pars, il part » pour développer des actions concrètes en faveur de l’accès aux vacances.

La convention vise à approfondir les échanges entre les deux structures et à renforcer les dispositifs existants. La Fondation pourra s’appuyer sur la représentativité de la CAT pour mobiliser les acteurs du secteur, notamment les fédérations professionnelles.

La CAT interviendra en tant que partenaire ambassadeur, auprès du grand public et des professionnels, afin de favoriser la mise en place de partenariats ciblés.

Des événements publics, comme des conférences ou tables rondes, seront également organisés pour porter une prise de parole commune.

Une mobilisation dans un contexte d’enjeu social

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Ce partenariat s’inscrit dans un contexte où 40 % des Français ne partent toujours pas en vacances.
Créée en 2014, la Fondation « Je pars, tu pars, il part » agit pour permettre à des enfants et des familles en difficulté de partir en vacances, en mobilisant des acteurs du tourisme et du secteur associatif.

Au cours des dix dernières années, plus de 17 500 bénéficiaires ont pu partir grâce aux dispositifs mis en place.

De son côté, la CAT, qui regroupe une vingtaine d’organisations professionnelles représentant 70 000 entreprises et 1 million de salariés, a inscrit l’accès aux vacances parmi ses priorités, notamment dans le cadre de ses prises de position auprès des institutions.

A lire aussi : La CAT accueille un nouveau membre et devient partenaire de Femmes du Tourisme

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Tags : CAT
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