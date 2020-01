La Compagnie des Alpes : chiffre d'affaires en hausse de 13,2%

La Compagnie des Alpes affiche un chiffre d'affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2019/2020 clos le 31 décembre 2019 à 143,6 M€, en progression de 13,2%, soit +11,1% à périmètre comparable, par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent.



L’activité du premier trimestre représente environ 15% du chiffre d’affaires annuel.



En dehors de la variation de périmètre liée à l’acquisition de Familypark, d’autres éléments " impactent favorablement" les résultats à savoir : l'effet calendaire (une journée d’activité supplémentaire dans les domaines skiables) et l'ouverture du Parc Astérix au grand public pendant la période de Noël, ainsi que l’ouverture complète du 2ème hôtel au Parc Astérix et celle de l’Aquapark de Bellewaerde, qui avaient déjà été annoncées.



Le chiffre d’affaires des Domaines skiables connaît une progression sensible de 10,0% au 1er trimestre 2019/2020, par rapport à la même période de l’exercice précédent, et s’établit à 60,0 M€.