Label Positive Company : "La RSE est une opportunité, un vecteur de business" 🔑

Nous sommes partis du constat que la majorité des labellisations RSE étaient fondées sur des audits documentaires. Dans le meilleur des cas, une personne répondait à un certain nombre de questions sur une plateforme ou un tableur Excel en apportant des documents justificatifs. Selon les réponses, il obtenait ou non le label.Nous trouvions cette méthodologie extrêmement limitée. Et encore plus avec l’avènement de l’intelligence artificielle. Pour nous, ce n’était pas suffisant pour vérifier qu’une entreprise était vraiment engagée.Nous avons créé il y a plus de 4 ans une méthodologie innovante et unique de labellisation RSE, qui est basée sur deux principales étapes. La première reste une revue documentaire sur une plateforme en libre accès.La seconde concerne des enquêtes anonymes envoyées aux principales parties prenantes, c’est-à -dire tous les salariés, les fournisseurs et les clients. Chacun a le même poids. Le label est décerné par les parties prenantes ce qui permet d’éviter le Greenwashing, car c’est trop facile de dire que l’on est engagé.Il existe aujourd’hui trois niveaux de labellisation : 1, 2 et 3 étoiles.