Laurence Berman va rejoindre eDreams ODIGEO

Laurence Berman a également siégé au conseil d'administration d'importants groupes hôteliers, dont Veranda Resorts et Valtur, ainsi qu’au Global Advisory Board of the University of Chicago (le Conseil consultatif général de l'Université de Chicago) et au sein de la société de conseil en technologie Booz Allen Hamilton.



Actuellement, elle est membre non exécutif du conseil d'administration de PortAventura World,.



De nationalité française, Laurence Berman est titulaire d’un Master de l'ESSEC et d'un MBA de la Booth School of Business de l'université de Chicago.