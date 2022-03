Le Cambodge lève toutes les restrictions pour voyager

les restrictions pour les voyageurs vaccinés sautent

Le Cambodge ouvre en grand ses frontières aux voyageurs vaccinés qui n'ont plus besoin d'effectuer de tests avant départ, ni à l'arrivée et qui ne sont plus soumis à la quarantaine. Par ailleurs l’obtention des visas touristes á l’aéroport de Phnom Penh et de Siem Reap est à nouveau possible.

Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 17 Mars 2022

Lu 80 fois