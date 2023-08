Le Lycée Saint-Vincent de Paul organise une croisière linguistique !

"Cette expérience serait incomplète si nous n’avions pas rajouté le réveil matinal à partir de 6h45 sur le dernier pont ou en salle de fitness pour la préparation physique de la journée ainsi qu’un tournoi de basket durant la journée en mer.



N’oublions pas non plus notre chorégraphie animée par les étudiantes de

BTS Tourisme sur la musique de Jerusalem : "yo no lo sè" pour faciliter un esprit d’équipe !"

L'Event Manager et RH a également effectué une présentation enanglais (toujours !) de la compagnie MSC Croisières. Il a notamment abordé le recrutement et la vie à bord.indique le lycée Saint-Vincent de Paul dans un communiqué de presse qui remercie ses partenaires (Frédéric LOQUET, MSC, Attitude Voyages, le Département du Gard, le service protocolaire de Nîmes Métropole et l’Office du Tourisme de Nîmes).maritime, culturelle et humaine qu'ils souhaiteraient renouveler.