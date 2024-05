Le Majestic Barcelona ouvre un espace Wellness avec piscine

expérience de bien-être complète, adaptée à leurs besoins et à leurs envies

En plus de sa piscine et de son bain à remous,est équipé d'un fitness center dernier cri. Les clients auront ainsi accès à des, tels que des tapis de course, des vélos elliptiques, des appareils de musculation et des haltères.Ce nouvel espace Wellness vient compléter les services déjà proposés par le, situé au 10ème étage de l'hôtel. Entièrement rénové en 2022, le spa offre une services personnalisés , tels que des massages relaxants, thérapeutiques, détoxifiants ou sportifs. Les clients pourront ainsi profiter d'une "".Leestet l'accès est. Pour plus d'informations et pour effectuer des réservations, vous pouvez contacter l'établissement par e-mail à l'adresse suivante : wellness@hotelmajestic.es