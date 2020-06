Le Mucem ouvrira ses portes le 29 juin à Marseille

L’exposition « Pharaons superstars » qui aura dû ouvrir le 28 avril a été reportée à juin 2022. Elle sera préparée aux dates prévues en 2021 pour le Musée de la civilisation du Québec.



L’exposition « Vêtements modèles » ouvrira fin juin au fort Saint Jean, ainsi qu’un nouvel abécédaire des collections, consacré à la flore. Elle est prolongée jusqu’au 6 décembre.



L’exposition « L’Orient sonore » sera présentée au J4 (2ème étage) à partir du 22 juillet et fermera ses portes le 4 janvier 2021.



L’exposition « Folklore » présentée au Centre Pompidou-Metz à partir de juin, y sera prolongée. Ainsi, l’exposition au Centre Pompidou-Metz fermera le dimanche 4 octobre au soir (au lieu du 21 septembre), et ouvrira au Mucem le 4 novembre (au lieu du 21 octobre). La date de fin et donc de durée totale des prêts demeure inchangée, puisque le dernier jour de l’exposition au Mucem reste fixé au 22 février 2021.



Sur le grand plateau du 2e étage (ouest) du J4, une nouveauté : la reprise de l’installation « Mon nom est personne », sur une proposition d’Alexandre Perigot, coproduite avec les musées des Beaux-arts de Nantes et de Rennes, le Cneai et le Cnap en 2018, sera présentée de fin juin à mi-août. Le corpus des œuvres anonymes associera le LaM de Villeneuve d’asq et le musée Fesch d’Ajaccio.