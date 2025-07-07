TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le groupe Euroairlines renforce la liaison entre l'Europe et la République Dominicaine

De nouveaux vols charters hebdomadaires au départ de Paris vers Punta Cana


La compagnie aérienne volera tous les samedis à partir du 18 octobre, au prix de 639 euros, avec des conditions flexibles et adaptables aux besoins de chaque voyageur.


Rédigé par Euroairlines et l’Office du Tourisme de la République Dominicaine le Lundi 1 Septembre 2025

© Office du tourisme de République Dominicaine @Mitur
© Office du tourisme de République Dominicaine @Mitur
Le groupe Euroairlines élargit son offre de vols charters hebdomadaires pour emmener vos clients de Paris (France) vers les plages paradisiaques de sable blanc de Punta Cana (République dominicaine).

À partir du 18 octobre, les clients pourront voyager tous les samedis directement de l'aéroport Charles de Gaulle de Paris vers l'une des destinations les plus recherchées des Caraïbes : la République Dominicaine avec une offre déjà disponible via les principaux systèmes de distribution GDS , tels qu’Amadeus, Sabre et Travelport. Avec un accès aux tarifs pour tous les TO et agences, grâce aux tarifs ((A1 : FXP/R,U*EUROQ4 ; S1 : WPAC*EUROQ4 ; G1 : FQ-EUROQ4).

La compagnie a renforcé la commercialisation de ces vols à travers toutes les agences IATA, avec des tarifs spéciaux pour les tour-opérateurs qui souhaitent concevoir des packages personnalisés à leurs clients, ainsi qu’une large gamme de services annexes supplémentaires pour les agences. Des vols directs entre Paris et Punta Cana seront disponibles du 18 octobre au dernier week-end de mai 2026 à un prix avec une disponibilité de 689 euros TTC incluant un bagage en soute.

Pendant cette période, Euroairlines reliera Paris et Punta Cana chaque semaine avec un total de 33 vols charters directs tous les samedis entre la capitale française et l'une des destinations les plus populaires pour le tourisme balnéaire, le luxe et la culture, au cœur de la mer des Caraïbes, le paradis idéal pour le repos, la détente, en famille ou en couple , ainsi que pour les amateurs de golf ou de plongée.

Au cœur de la mer des Caraïbes, la République dominicaine est une invitation à la découverte des sens. Bordée par des plages de sable blanc baignées d’eaux turquoise, elle séduit autant les amoureux de farniente que les passionnés d’aventure. Partout en République Dominicaine, on découvre un décor de carte postale, où le soleil brille généreusement toute l’année.

Mais la République Dominicaine est loin d’être seulement un paradis balnéaire. Derrière ses cocotiers se cache une richesse culturelle unique, héritée de la rencontre entre traditions africaines, européennes et taïnas.

À Saint-Domingue, première ville coloniale du Nouveau Monde, les ruelles pavées et les façades colorées racontent cinq siècles d’histoire. On découvre aussi en République Dominicaine une nature luxuriante, idéale pour l’écotourisme et les escapades hors des sentiers battus. Rythmé par le merengue et la bachata, le quotidien dominicain est une célébration de la joie de vivre. L’accueil chaleureux des habitants, la gastronomie savoureuse mêlant fruits tropicaux et plats traditionnels, ainsi que l’artisanat local contribuent à rendre chaque séjour inoubliable.

La République dominicaine n’est pas seulement une destination : c’est une expérience, un voyage où la couleur turquoise de la mer, le vert des montagnes et la chaleur humaine se conjuguent en parfaite harmonie.

Fréquence et horaires des vols

Du 18 octobre 2025 au 30 mai 2026 (33 vols)

→ Départ de Paris (CDG) à 16h15 - Arrivée à Punta Cana (PUJ) à 20h10 (heure locale)
← Retour de Punta Cana à 21h50 - Arrivée à Paris à 11h40 (heure locale)

La répartition des vols s'effectue par le biais des principaux GDS, avec accès à nos tarifs pour tous les tour-opérateurs et également les agences grâce à nos tarifs public-privé (A1 : FXP/R,U*EUROQ4 ; S1 : WPAC*EUROQ4 ; G1 : FQ-EUROQ4).

Sur notre site web, www.euroairlines.es il est possible d'ajouter des bagages supplémentaires en soute en plus de tout billet déjà émis, à partir de 110 euros par pièce (jusqu'à 23 kilos), et un large choix de services complémentaires peut également être demandé.

"Cette extension de notre offre de vols directs entre Paris et Punta Cana est une nouvelle étape dans notre engagement à promouvoir la connectivité directe entre l'Europe et l'une des destinations les plus demandées des Caraïbes. Nous sommes déterminés à offrir des solutions à la demande croissante de lignes", a déclaré le directeur commercial du groupe Euroairlines, José Luis Benito.

Salon IFTM Top Resa 2025

Signe de cet engagement à attirer les voyageurs européens à Punta Cana, le groupe Euroairlines sera présent en tant qu'exposant au salon IFTM Top Resa à Paris (du 23 au 25 septembre) sur le stand de la République dominicaine (E042, G032), où nous pourrons rencontrer et accueillir avec plaisir, l’ensemble des professionnels du tourisme, afin de leur présenter la compagnie et la nouvelle liaison aérienne vers Punta Cana.

Avec plus de 15 ans d'expérience dans la représentation de compagnies aériennes en Amérique latine et sur d'autres marchés, Euroairlines continue d'étendre ses opérations, en apportant des solutions innovantes pour la connectivité aérienne et en contribuant à la croissance du tourisme dans les principales destinations.

Connectivité Paris-Punta Cana

Le 12 décembre, lors d'un événement organisé à l'ambassade de la République Dominicaine à Paris, Euroairlines a annoncé le lancement de sa nouvelle liaison directe hebdomadaire qui reliera la capitale française à Punta Cana. A l'occasion de la présentation de cette nouvelle liaison, Grégory Taffouraud a souligné l'accent mis par Euroairlines sur la distribution et la représentation commerciale des compagnies aériennes. Grâce à son adhésion à l'IATA, elle agit également en tant qu'opérateur aérien et facilite la visibilité des compagnies aériennes dans les systèmes de distribution mondiaux (GDS), optimisant ainsi la commercialisation des vols.

La première étape de cette liaison directe hebdomadaire entre Paris et Punta Cana, qui a débuté le 7 février 2025 et s'est poursuivie jusqu'au 3 mai, a permis l'arrivée d'environ 10 000 passagers en République Dominicaine au printemps dernier, augmentant ainsi considérablement l'offre de vols directs au départ de l'aéroport international Charles de Gaulle.

Lors de l'événement, l'ambassadrice de la République dominicaine en France, Rosa Hernández de Grullón, et la directrice de l'Office de promotion du tourisme (OPT) du ministère du Tourisme pour le marché français, Mercedes Castillo, ont également souligné l'importance de ce nouvel itinéraire.

A propos de la République Dominicaine

Il ne vous faudra pas longtemps pour rencontrer les habitants ou pour vous faire une idée de la façon dont les Dominicains vivent : La courtoisie et l'hospitalité sont des valeurs fondamentales.

La famille est d'une grande importance et doit être prise en charge et appréciée. Allez à la plage ou aux rivières le week-end et vous découvrirez l'amour que les Dominicains ont pour passer du temps avec leurs proches, cuisiner en plein air et partager des rires. Affectueux en paroles et en actes, le romantisme coule dans le sang des dominicains.

La vie doit être partagée et vécue pleinement.

Contacter l'Office du tourisme de la République Dominicaine

OFFICE DU TOURISME DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE
22 rue du 4 Septembre
75002 Paris

Téléphone : + 33 143 12 91 91

Site web : https://godominicanrepublic.com

À propos d'Euroairlines Group

Le groupe Euroairlines est né en Espagne en 2000 en tant qu'opérateur de transport aérien commercial. Actuellement, la compagnie aérienne offre des services de distribution à d'autres compagnies aériennes par le biais de son code IATA Q4-291 utilisé par les principales agences de voyages et GDS sur plus de 60 marchés. Basé à Madrid (Espagne) et disposant de bureaux à New York, Miami, Cancun, Mexico, Buenos Aires, Bogotá, Lima, São Paulo et Santiago du Chili, ainsi que dans d'autres capitales européennes, le groupe Euroairlines consolide sa position d'acteur clé de la connectivité aérienne mondiale.

Pour plus d'informations :

HELP DESK
customerservice@euroairlines.es
+33 185148145

SERVICE GROUPES
groups@euroairlines.es

SERVICE COMMERCIAL
commercial@euroairlines.es


ANA

