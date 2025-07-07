Le groupe Euroairlines renforce la liaison entre l'Europe et la République Dominicaine

Le groupe Euroairlines élargit son offre de vols charters hebdomadaires pour emmener vos clients de Paris (France) vers les plages paradisiaques de sable blanc de Punta Cana (République dominicaine).



À partir du 18 octobre, les clients pourront voyager tous les samedis directement de l'aéroport Charles de Gaulle de Paris vers l'une des destinations les plus recherchées des Caraïbes : la République Dominicaine avec une offre déjà disponible via les principaux systèmes de distribution GDS , tels qu’Amadeus, Sabre et Travelport. Avec un accès aux tarifs pour tous les TO et agences, grâce aux tarifs ((A1 : FXP/R,U*EUROQ4 ; S1 : WPAC*EUROQ4 ; G1 : FQ-EUROQ4).



La compagnie a renforcé la commercialisation de ces vols à travers toutes les agences IATA, avec des tarifs spéciaux pour les tour-opérateurs qui souhaitent concevoir des packages personnalisés à leurs clients, ainsi qu’une large gamme de services annexes supplémentaires pour les agences. Des vols directs entre Paris et Punta Cana seront disponibles du 18 octobre au dernier week-end de mai 2026 à un prix avec une disponibilité de 689 euros TTC incluant un bagage en soute.



Pendant cette période, Euroairlines reliera Paris et Punta Cana chaque semaine avec un total de 33 vols charters directs tous les samedis entre la capitale française et l'une des destinations les plus populaires pour le tourisme balnéaire, le luxe et la culture, au cœur de la mer des Caraïbes, le paradis idéal pour le repos, la détente, en famille ou en couple , ainsi que pour les amateurs de golf ou de plongée.