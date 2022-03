Le groupe Marietton réorganise son pôle « Groupes » autour de Havas Voyages 🔑

Il en faudra des bons de commande pour retrouver un niveau d’activité qui a particulièrement souffert des restrictions sanitaires et des réticences des groupes à repartir.



« En année de référence, notre volume Groupes tourne autour des 45 millions d'euros », explique Thibaut Aufort, le directeur général.



« Nous sommes certainement le second ou troisième « groupiste » français avec plus de 45 000 pax à l’année. Nous tablons, en 2022, revenir à environ 70% de notre activité normale avec plus de 1 000 groupes déjà programmés ».



Pour en arriver là, il a déjà fallu gérer une période compliquée avec plus de 700 reports de groupes sur les dix-huit derniers mois, procéder à des remboursements pour un tiers des clients environ, récupérer les avances bloquées à hauteur de plusieurs millions d’euros chez les réceptifs.



« La période a été intéressante d’un point de vue commercial », constate Olivier Meynet. « Nous avons été testés par nos clients sur notre réactivité et notre solidité financière. Nous avons vu aussi comment réagissaient nos partenaires locaux, pas toujours aussi solidaires qu’on aurait pu l’espérer pour certains. C’est instructif pour les relations futures ».