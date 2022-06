Le tourisme, un secteur prometteur pour les achats par abonnement

Le voyagiste vise à passer d’un modèle traditionnel basé sur les transactions à une entreprise dont les ventes sont principalement basées sur les abonnements, en se fixant pour objectif d'atteindre 7,25 millions de clients adhérents au cours des prochaines années.



" L’excellence des produits est essentielle pour fidéliser les clients, mais les consommateurs avertis attendent davantage des marques. Les gens apprécient de plus en plus un service personnalisé, des économies de coûts et la commodité d’avoir accès à l’ensemble du marché dans un guichet unique qui leur permet de recevoir des produits directement dans leur boîte de réception en un rien de temps , a déclaré Dana Dunne, le PDG d’eDreams ODIGEO.



Ce que montre cette enquête est peut-être l’exemple le plus clair à ce jour d’un changement fondamental dans les habitudes d’achat ; aujourd’hui, seulement 1% des consommateurs ne s’engagent pas du tout dans des abonnements.



C’est un signe énorme de l’importance que revêt déjà ce modèle de vente au détail et de la place centrale qu’il occupera dans notre façon de faire des achats à l’avenir. "