Les Bahamas organisent des webinars pendant le confinement

D’autres dates seront proposées sous peu pour la 2ème quinzaine d’avril et, en fonction de la durée du confinement, le calendrier pourra être étendu.En parallèle, les agents de voyages doivent aussi s’inscrire sur le site www.bahamac.fr afin de valider leur formation et acquérir leur statut de Spécialiste Bahamas.Ce site forme et informe sur les 16 destinations de l’archipel, affiche toutes les actualités liées à la destination et offre tous les outils nécessaires d’aide à la vente.Enfin et grâce à leurs ventes, les Spécialistes Bahamas seront invités en éductour et recevront la certification « Expert » des Bahamas.