Logis signe une nouvelle année record en 2019

Logis a été porté notamment par un fort retour de la clientèle américaine (+23%) et suisse (+17%) alors que les Anglais sont plus en retrait (+5,2%). Dans le même temps, les plus importantes progressions de chiffre d'affaires se situent en Normandie (+25%, sans doute portée par les commémorations du débarquement), le Grand Est (+24% ) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+15%).



En 2019, Logis Hôtels enregistre aussi une progression de 26% de clients actifs dans son programme de fidélité, ainsi qu’un chiffre d’affaires de +3.7%.



Et pour fêter ses excellents résultats, mais aussi la nouvelle année, Logis s'offre une nouvelle identité visuelle. Terminées les cheminées et les cocottes les établissements sont classés par expérience client, avec des dénominations plus directes et plus claires.