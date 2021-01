MSC Croisières : Alfonso Piccirillo, nouveau directeur financier de la compagnie

Alfonso Piccirillo est le nouveau directeur financier de MSC Croisières, une compagnie qu'il a rejoint en 2004.



Ces 5 dernières années, il était responsable de la Planification et des Contrôles Financiers et a précédemment occupé les fonctions d’analyste commercial et de contrôleur de groupe au sein de la compagnie.



" A travers ses différents postes au sein de MSC Croisières, Alfonso Piccirillo a dirigé avec succès la planification et les contrôles financiers, y compris les rapports et analyses de gestion, les processus de planification financière, le financement des navires et des infrastructures, l'analyse et l'évaluation des investissements stratégiques ", indique le Groupe MSC dans un communiqué.



Il succède à Jean-Philippe Neau qui rejoint MSC Group pour se concentrer sur le travail de financement de projets.