MSC Croisières prolonge l’arrêt de ses opérations jusqu'au 31 juillet 2020

Nouveauté de l'été 2021, le MSC Lirica sera déployé à partir de Venise, en Italie, et offrira également la possibilité d’embarquer dans le port de Trieste, au nord de l'Italie, avec un itinéraire faisant escale à Zadar, Dubrovnik et Split en Croatie ; Kotor au Monténégro et Corfou en Grèce.



De plus, les MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Opera et MSC Sinfonia proposeront des itinéraires de 7 nuits au départ de Venise avec des escales dans les îles Grecques, au Monténégro et en Croatie.



À partir du 8 mai 2021, le tout nouveau MSC Virtuosa effectuera sa première saison estivale en Europe du Nord avec des croisières de 7 à 14 nuits au départ du port de Kiel, en Allemagne, et alternera entre les fjords et les capitales Baltes, avec des itinéraires offrant la possibilité d’un embarquement à Kiel ou à Copenhague.



À bord du MSC Splendida, les fjords de la côte ouest norvégienne et les capitales Baltes pourront également être appréciés lors d’un itinéraire de 7 à 14 nuits qui proposera aussi des croisières plus longues de 10 et 11 nuits dans les capitales Baltes ou vers le Cap Nord.



Le MSC Magnifica sera rattaché au port de Southampton, au Royaume-Uni et proposera différents itinéraires : 7 nuits vers les fjords de Norvège, 14 nuits vers les capitales Baltes ou la Méditerranée à la mi-août, 12 nuits vers les îles Canaries et 7 nuits pour visiter les Perles de la Mer du Nord (de Hambourg au Havre en passant par Zeebruges).



Le MSC Preziosa proposera des itinéraires de 9 à 14 nuits au départ de Hambourg avec des escales en Irlande, en Islande, au Cap Nord et au Spitzberg en Norvège.