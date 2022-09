Manor appelle la distribution à réfléchir à un business model commun 🔑

TourMaG.com - Comment ont évolué vos relations avec les fournisseurs ?



G.M. : Nous rentrons progressivement dans un contexte de sortie de crise où chaque acteur recherche naturellement à restaurer sa rentabilité.



Il est désormais vital pour la distribution de repenser son modèle et sa position dans l'écosystème car ces périodes sont propices à des tensions exacerbées entre distributeurs et producteurs.



Chaque tentative impactant la rentabilité ou indirectement la productivité entraîne une réaction immédiate, de vives tensions et un front commun des distributeurs.



Le risque étant de basculer de la construction "du monde d'après" à "la guerre d'après" ! Or, aucune des parties n'a intérêt à détruire de la valeur tout en impactant au passage ses clients. Notre mission est de les servir. Ils ont donc besoin de clarté et de coordination dans l'offre de valeur que nous leur proposons.



Chez Manor, nous avons depuis toujours entretenu des relations constructives avec nos fournisseurs et nous pensons que cela est toujours d'actualité.



TourMaG.com - Comment avancent les remboursements des PGE ?



G.M. : La majeure partie des acteurs du réseau, dont je fais partie, n’y ont pas touché. Ils l’ont pris en tant que marge de sécurité.



Certains l’ont remboursé en totalité, d’autres ont décidé de le transformer en prêt. On attend des directives de l’Etat qui peuvent bouger à ce sujet.



TourMaG.com - Où en est la création de la plateforme digitale Manor ?



G.M. : C’est l’un des sujets au sein du réseau. Nous sommes en train de définir les contours de ce portail on-line.



Ce qui est prioritaire pour les agences est d’avoir sur une seule et même interface une offre, car la productivité est la clé. Nous vendons du temps et de l’expertise.