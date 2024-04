Marseille : bientôt de nouvelles données sur l'impact des croisières

De même, elle participe à une étude de santé publique, qui doit permettre de mesurer l'impact de l'ensemble des pollutions générées par les activités portuaires.



« Les résultats vont nous permettre de disposer d'arguments et de pouvoir vérifier tout ce que l'on entend actuellement de la part des habitants, de certains médecins dans les quartiers nord, etc., sur les problématiques liées à la présence des navires », commente Laurent Lhardit.



En cours de réalisation, cette étude devrait nécessiter environ une année pour fournir de premiers résultats. Elle est notamment menée en collaboration avec l'Agence régionale de santé (ARS), AtmoSud ou encore le Grand Port de Marseille.



Enfin, l'Office de Tourisme de Marseille vient d'être associé à un projet de création d'une « capitainerie urbaine », en collaboration avec le Port, les autorités préfectorales, la métropole.



« L'idée serait d'avoir un outil de mesure de l'ensemble des flux qui existent entre le port et la ville et de pouvoir travailler de concert avec le port et leurs plans de développement. Par exemple, installer des entrepôts frigorifiques sur le port plutôt qu'un data center, afin de supprimer un flux inutile de camions qui, aujourd'hui, rentrent et sortent du port parce qu'il n'y a pas d'entrepôts frigorifiques sous douane », indique Laurent Lhardit.



De la même façon, cette capitainerie permettrait à la ville de mieux gérer les flux de passagers à l'embarquement sur les ferries ou les bateaux de croisières en prévoyant de meilleurs équipements, en particulier l'été. « Prenez l'exemple du Boulevard Jacques Saadé : dès qu'un bateau a du retard, vous vous retrouvez avec des voitures sur trois files de chaque côté de l'avenue, les moteurs allumés pour laisser tourner la clim en plein été, c'est l'enfer.



Si on veut réguler, il faut d'abord comprendre, pour être capable de gérer les problèmes en temps réel ».



Cette capitainerie serait envisagée comme un projet collaboratif, co-géré par la municipalité et le Grand Port. « Quand il y a des problèmes avec des touristes étrangers, c'est à nous que les consuls envoient des mails, pour nous dire qu'une famille est à la dérive sur l'autoroute ou qu'un touriste qui doit se rendre en Corse ou en Algérie et qui arrive d'un autre pays d'Europe se retrouve bloqué pendant une demi-journée sous la canicule, sans aucun service à disposition.



Et ça n'est pas le souvenir que nous avons envie qu'il garde de Marseille ».