Marseille : le DITEX “Solstices d’Hiver”, présentiel et hybride, aura lieu les 8 et 9 décembre 2021

TourMaG.com - Cette fois-ci vous avez sauté le pas, malgré vos deux éditions reportées. Vous nous confirmez que le prochain Ditex se tiendra bel et bien au Palais du Pharo en décembre prochain ?



Francis Rosalès : “Après le report forcé de l’édition du 18 et 19 mars 2020 à la suite de l’allocution du président Emmanuel Macron, nous n’avons eu de cesse de chercher une fenêtre pour repositionner ce salon.



Ensuite, la crise sanitaire s’est installée durablement et ne nous a pas permis de le faire rapidement.



Nous avons donc subi cette situation au même titre que l’ensemble de notre secteur événementiel et de notre secteur touristique.



J’en profite pour remercier la solidarité et la bienveillance de nos exposants à l’égard du Ditex. Sans leurs soutiens et compréhensions indéfectibles, les perspectives d’un report étaient menacées.



Depuis septembre, nous constatons une véritable reprise de notre secteur et surtout une ouverture sanitaire et juridique permettant de faire ce salon. Il était donc devenu primordial de proposer à nos exposants une date sur le second semestre."



TourMaG.com - Pourquoi avoir choisi cette date ?



Francis Rosalès : “Nous avons lancé un sondage en juillet 2021 auprès de tous nos exposants qui s'est achevé mi-septembre. L'objectif de ce sondage était de connaître leurs choix de dates pour reporter le salon sur le second semestre 2021 en fonction du contexte sanitaire et des lieux disponibles.