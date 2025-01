Matteo Galeazzi : "Aventure, Confort et Authenticité en Asie du Sud-Est"

Dans cet entretien, Matteo nous explique pourquoi des destinations comme le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et le Vietnam séduisent de plus en plus les amateurs d’aventure, et comment les agents de voyages et tour-opérateurs peuvent valoriser ce potentiel.



Qu’est-ce qui, selon vous, rend l’Asie du Sud-Est si attrayante pour les amateurs d’aventure ?

Matteo : « L’Asie du Sud-Est offre un éventail unique d’expériences, avec des paysages aussi divers que spectaculaires : des montagnes majestueuses, des plages immaculées, une jungle luxuriante et des rizières en terrasses. Ce qui nous distingue vraiment dans la région, c’est notre concept de voyage actif : «Adventure with Comfort» (l’aventure avec confort). Cette approche permet d’explorer ces destinations de manière dynamique (randonnée, vélo, kayak), tout en offrant un niveau de confort adapté à chaque type de voyageur. »