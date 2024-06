MisterFly PRO : Le « Dynamic Package » : La solution B2B la plus simple pour vendre des séjours sur mesure

En presque 10 ans, MisterFly PRO s’est imposé comme le partenaire indispensable des agences de voyages, leur offrant un éventail inégalé de produits touristiques (Vols, Hébergements, Dynamic Packages, Locations de voitures et Transferts), accessibles sur une plateforme de vente hyper simple d’utilisation.



Rédigé par Yannick Houël le Lundi 17 Juin 2024

Il y a 2 ans, MisterFly PRO étoffait son offre de voyages en ligne en réunissant ses 2 moteurs de réservation « Vols et Hébergements », pour créer son nouveau moteur de « Dynamic Packages ». La solution idéale pour vendre des séjours sur mesure : « Vol + Hôtel » sur un même dossier. Un choix de destinations sans limite, en France et dans le monde entier.



Accessible à partir de l’onglet Dynamic Packages du multimoteur, l’outil vous permet d’associer les meilleurs itinéraires de vols ( et prochainement de train ), à tout type d’hébergements, pour construire des séjours sur-mesure correspondant exactement aux besoins de vos clients, grâce à de nombreuses fonctionnalités simples et effaces.



Les atouts du moteur Dynamic Packages ● Vous pouvez choisir des dates et/ou lieu d’hébergement différents du vol, dès le moteur de recherche.



● Vous pouvez choisir des vols directs dès le moteur de recherche, soit en cochant la case « Vols direct uniquement », soit en cliquant sur le calendrier pour voir instantanément les jours proposant des vols directs entre 2 destinations.



● Le moteur vous propose une combinaison de vols A/R les moins chers par défaut avec possibilité de choisir d’autres vols grâce au bouton « Changer de vol »



● Dès la page de résultats, affichage du prix Total CLIENT Dynamic Package correspondant à la somme des 2 prestations Vols et Hébergements combinées, avec un accès discret à une info bulle contenant votre marge.



● Un large éventail de critères et de tris sont à votre disposition pour filtrer les choix de votre client : Type d’hébergements, Nombre d’étoiles, Type de pension, Localisation géographique, Budget, Avis Trip Advisor et notes des clients, Equipements et services, Conditions d’annulation ainsi qu’un tout nouveau filtre : Hébergement éco-certifié.



L’outil le plus complet pour répondre immédiatement à n’importe quelle attente du client Le moteur Dynamic Packages regroupe toutes les caractéristiques :



● du moteur Vols :



• 500 compagnies aériennes régulières et low cost combinables entre elles pour garantir les meilleures combinaisons tarifaires possibles.

• des tarifs publics, des tarifs Tour operator et des tarifs négociés en direct avec les compagnies aériennes pour offrir des tarifs exclusifs,

• connecté multi-sources : multi GDS, des API de compagnies en direct incluant la technologie NDC et des agrégateurs de vols low-cost, permettent ainsi de proposer les meilleurs tarifs grâce notamment au NDC, mais aussi tous les mix de contenus grâce au multi-tickets, des ancillaries (comme l’ajout de bagages et de sièges en ligne) ou encore des Branded fares pour upgrader le panier de votre client.



● associées au moteur Hébergements :



• Plus de 1,2 million de logements dans le monde, dont 160 000 en France métropolitaine, 3000 en Corse et 2000 dans les DOM-TOM

• La typologie d’hébergements la plus large possible, comprenant des hôtels, appart-hôtels, appartements, résidences de vacances, lodges, riads, campings, motels, auberges de jeunesse, villas, chalets ….

• Plus de 8000 contrats exclusifs avec des hôteliers

• Des connectivités avec les plus grandes chaines hôtelières : Accor, Best Western, Marriott, Hilton, NH hôtels, Grecotel, Appart’City...



Garantie TO incluse Dans le cadre d’un package dynamique, MisterFly PRO agit en qualité d’organisateur de voyages. Il engage ainsi sa responsabilité si le voyage est empêché.



Ajoutez des transferts en post-réservation A partir de votre dossier (accessible via Gérer mes réservations), cliquez sur le bouton Ajouter un transfert puis laissez-vous guider. Plus de 1200 propositions aéroports/hôtels sont offertes dans 149 pays. Aller simple ou Aller/retour, véhicule privé ou partagé, vous avez la garantie des meilleurs tarifs du marché. Annulation et modification gratuites jusqu’à 72h sur la plupart de nos offres et un accueil personnalisé par un chauffeur qui suit l’évolution du voyage du client et qui l’attendra en cas de retard.



Gérez vos réservations 100% en ligne Via votre espace dédié « Gérer mes réservations », vous avez la main sur vos Dynamic Packages pour effectuer toutes vos demandes 7j/7 et 24h/24, via diverses fonctionnalités en ligne.

Pour tout besoin complémentaire, les 100 agents MisterFly sont disponibles pour vous accompagner du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 10h à 19h, via un tchat en direct accessible à partir de vos réservations.



Maitrisez vos marges Comme sur les autres produits du site, vous avez la main sur la gestion de vos marges Dynamic Package (Onglet Agence ou marge à réajuster en fin de process de réservation).







