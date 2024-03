Mollow veut troquer l'avion par le train et... le vélo !

Nous lançons l’outil que j’aurai aimé avoir à l’époque,

En tant que plateforme inspiratrice et de sensibilisation aux voyages bas carbone, Mollow ne pouvait pas passer à côté de ce moyen de transport. trentaine d'itinéraires en France et en Europe de séjours train et vélo, de gare en gare." explique la jeune femme.En plus des trajets étape par étape, avec des traces GPS détaillées, les internautes découvriront des conseils sur l’accessibilité vélo + train ou la location de vélo en gare.Alors que Mollow a soufflé sa première bougie, il y a seulement quelques jours, la plateforme a déjà trouvé son public.Le site enregistre 50 000 visiteurs uniques par mois, pour 150 000 pages vues.