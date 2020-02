Municipales : comment créer à Paris un tourisme à impact positif ?

2ème enjeu pointé : la question du transport. Dans un moment où les villes se transforment pour laisser le plus de place aux mobilités douces, les touristes doivent adapter leurs comportements eux aussi.



La Ville de Paris se penche depuis quelques années sur la régulation de la circulation des cars de touristes. JF Martins a le mérite d’être clair : « les grands véhicules n’ont pas vocation à rester dans le centre-ville » .



De la même manière que l’hôtellerie, le transport est déplacé extra-muros. Des accords sont déjà en réflexion avec la RATP pour que les dépôts de bus, vides en journée, puisse accueillir les cars de touristes.



La publication met aussi en avant les restrictions horaires (notamment aux heures de pointe) et interdire certaines dessertes (notamment dans les petites rues comme dans le Marais ou les centres, comme aux abords du Louvre). Éviter le sur-tourisme et… Redonner son lustre à la ville - musée à ciel ouvert.



Désengorger, c’est favoriser la déambulation et un tourisme plus « slow » en permettant au tourisme de simplement observer l’architecture de la ville. Piétonisation, végétalisation participent aussi à redonner de la visibilité à certains monuments parisiens.



Et malgré les critiques souvent acerbes, les chiffres sont clairs : « en un an et demi, les berges piétonnes sont entrées dans le top 10 des expériences les plus plébiscitées sur Trip Advisor » .