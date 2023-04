Mykonos : une vocation luxe renforcée

"luxe"

conscience écologique

The leading Hotels of the World

Relais & Châteaux

De toutes les îles des Cyclades, Mykonos est l'une des plus prisées.Elle est, depuis belle lurette, l'une des destinationsde la Grèce et même de la Méditerranée. De nombreuses célébrités et de VIP fréquentent d'ailleurs ses hôtels, ses restaurants gastronomiques, ses spas, ses boutiques de luxe et ses plages...Alors que la saison vient d'ouvrir dans les Cyclades, cette vocationde Mykonos semble plus que jamais confirmée. En témoigne l'ouverture récente deSitué dans la très convoitée baie d'Ornos, à seulement 3,6 km de la ville de Mykonos,(de 33 à 135 m2), une piscine extérieure, une plage privée, un spa, une boutique concept store, un restaurant et un bar. Une offre susceptible de séduire les vacanciers les plus exigeants.Ce premier établissement en bord de mer de la Myconian Collection a été inauguré l'année dernière. Il est maintenant parfaitement rodé et entame donc la nouvelle saison avec l'assurance donnée par l'expérience acquise.Ses atouts ? Un service ultra-personnalisé, des équipements haut de gamme, l'accès direct à une des plus belles plages de Mykonos, un restaurant gastronomique mais aussi un design au langage très contemporain.O by Myconian Collection n'hésite en effet pas à faire dialoguer le noir et le bois avec le blanc et le bleu de cette île grecque. Peut-être un peu déconcertant mais au total, plutôt réussi. D'autant plus que les matériaux naturels utilisés -bois, pierre, marbre- sont souvent présentés à l'état brut. Rien d'étonnant, puisque l'hôtel assure avoir été pensé avec une "".Cet hôtel fait partie, comme son nom l'indique, de Mykonian Collection Hotels & Resorts , un groupe familial local qui possède onze hôtels de luxe à Mykonos dont deux ont rejoint le réseau "" et trois le réseau "".